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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hizmet veren bölümler açıklandı

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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hizmet veren bölümler açıklandı. Sağlık Bakanlığı, hizmet veren servisleri açıkladı
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hizmet veren bölümler açıklandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatılı tedavi gören 291 hastanın 86’sı, saat 12.00 itibarıyla 6 farklı hastaneye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sevk edilmeyen hastaların tedavisine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

Açıklamaya göre, Kolan Hastanesi’ne 22, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 42, Kamiloğlu Hastanesi’ne 2, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne 2, Girne Akçiçek Hastanesi’ne 14, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne 4 hasta sevk edildi. Sevk edilen hastaların 24’ünün yoğun bakımda olduğu, bunların ikisinin yaşamını yitirdiği, 11’inin yeni doğan çocuk olduğu ve genel durumlarının stabil bulunduğu ifade edildi.

Hastaların hangi hastanelere sevk edildiğini öğrenebilmek için 0392 228 3740 numaralı direkt hat hizmete konuldu.

Hastanede Poliklinik, Onkoloji Merkezi, Diyaliz Bölümü, Psikiyatri Bölümü, Diş Bölümü, Göğüs Hastalıkları Servisi, Enfeksiyon Bölümü ve Laboratuvar hizmet vermeye devam ediyor.

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