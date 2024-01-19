  • BIST 7963.43
  • Altın 1970.88
  • Dolar 30.1895
  • Euro 32.8733
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAvrupa Parlamentosu’ndan ilk defa ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı

Lefkoşa, Dikmen ve Girne'de uyuşturucu: 6 tutuklu

» »
Lefkoşa, Dikmen ve Girne'de gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulundu, 6 kişi tutuklandı.
Lefkoşa, Dikmen ve Girne'de uyuşturucu: 6 tutuklu

Dün saat 21:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Y.T.(E-20)’nin kullanımındaki ve E.B.(E-20)’nin yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

43 Yaşındaki şahsın evinde uyuşturucu bulundu

Yine dün saat 13:00 sıralarında, Dikmen’de E.K.(E-43)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 150 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ç.(E-31) ve F.A.(E-31) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Trafik ekipleri durdurdu, aracından uyuşturucu çıktı!

 

Bugün saat 01:00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.K.(E-31)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracı içerisinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 7 adet hap tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak19 Ocak 2024 Cuma 10:16
  • İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Yüce görevden alındı, yerine Doğu atandı19 Ocak 2024 Cuma 08:33
  • Çatalköy - Esentepe ana yolu bugün 5 saat boyunca trafiğe kapatılacak19 Ocak 2024 Cuma 08:31
  • Sağanak yağmur bekleniyor19 Ocak 2024 Cuma 08:23
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak19 Ocak 2024 Cuma 08:04
  • Tatar adadan ayrıldı18 Ocak 2024 Perşembe 22:13
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üç tasarıyı görüştü18 Ocak 2024 Perşembe 16:37
  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat KKTC'ye geliyor18 Ocak 2024 Perşembe 16:13
  • Ganalı genç 2 bin 298 gün ülkede kaçak yaşadı!18 Ocak 2024 Perşembe 14:54
  • Hem suçlu, hem güçlü! İki Polisi darp etti...18 Ocak 2024 Perşembe 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti