Lefkoşa, Dikmen ve Girne'de uyuşturucu: 6 tutuklu

Dün saat 21:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Y.T.(E-20)’nin kullanımındaki ve E.B.(E-20)’nin yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

43 Yaşındaki şahsın evinde uyuşturucu bulundu

Yine dün saat 13:00 sıralarında, Dikmen’de E.K.(E-43)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 150 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ç.(E-31) ve F.A.(E-31) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Trafik ekipleri durdurdu, aracından uyuşturucu çıktı!

Bugün saat 01:00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.K.(E-31)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracı içerisinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 7 adet hap tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.