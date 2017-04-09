Lefkoşa Dostluk Derneği’nde Başkan yeniden Ali Kansu

Lefkoşa Dostluk Derneği Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Ali Kansu seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gaziler Derneği Genel Merkezi toplantı salonunda yer alan genel kurulda, Dernekler Yasası’nın öngördüğü maddeleri içeren tüzük değişiklikleri oy birliğiyle onaylandı.

Genel kurulda, başkanlığa tek aday olan Ali Kansu seçilirken, yönetim kurulu şu üyelerde oluştu:

“Yüksel Kebapçı (asbaşkan), Aydın Soyer, (yazman), Mahmut Arar (sayman), Alihan Pehlivan (basın yayın ve halkla ilişkiler sorumlusu), Tarık Dirik, Mehmet Karakeçi ve Faik Bozkaya (yedek üye).”

Disiplin ve Onur Kurulu Başkanlığı’na Ezcan Özsoy, üyeliklere Dr. Mehmet Ali Uluçamgil ve Ulus Basri seçildi.

Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Osman Candaş, üyeliklere Ömer Kansu ve Bahri Bayraca getirildi.

Dernek Başkanı Ali Kansu, iki yıllık faaliyet dönemi içerisinde ihtiyaçlı kesimlere katkıda bulunarak toplumsal sorunlara duyarlı olduklarını ve mazlumun yanında yer alma ilkesiyle hareket ettiklerini kaydetti.