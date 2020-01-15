Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde kaza: 1 yaralı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde trafik kazası meydana geldi. Sürücünün çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada yolu yaya olarak geçmeye çalışan 70 yaşındaki Seniha Kardana aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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