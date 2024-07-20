Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören ve resmi geçit yapıldı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, 20 Temmuz Barış Harekatının 50. Yılı Kutlama Töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Tören alanına birlikte gelen Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alkışlarla karşılandı.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutlamasıyla devam etti. Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmi geçitle sona erdi.

Törene, konuk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TC Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TC Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TC Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, TBMM temsilcileri, Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak, Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, temsilcileri, Ana muhalefet CHP temsilcileri, muharip dernekler, gaziler, Azerbaycan milletvekilleri, heyetleri ile konuk davetli heyetler katıldı.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum kuruluş siyasi parti muharip dernek yetkilileri, askeri erkan ile vatandaşlar yer aldı.