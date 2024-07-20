  • BIST 11156.2
  • Altın 2545.653
  • Dolar 32.8875
  • Euro 35.8578
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören ve resmi geçit yapıldı

» »
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, 20 Temmuz Barış Harekatının 50. Yılı Kutlama Töreni düzenlendi.
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören ve resmi geçit yapıldı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, 20 Temmuz Barış Harekatının 50. Yılı Kutlama Töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Tören alanına birlikte gelen Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alkışlarla karşılandı.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutlamasıyla devam etti. Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmi geçitle sona erdi.

Törene, konuk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TC Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TC Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TC Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, TBMM temsilcileri, Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak, Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, temsilcileri, Ana muhalefet CHP temsilcileri, muharip dernekler, gaziler, Azerbaycan milletvekilleri, heyetleri ile konuk davetli heyetler katıldı.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum kuruluş siyasi parti muharip dernek yetkilileri, askeri erkan ile vatandaşlar yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Harmancı, eski Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat çalışmalarına ilişkin görüşleri dinledi18 Temmuz 2024 Perşembe 08:37
  • Değirmenlik bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi18 Temmuz 2024 Perşembe 08:34
  • Dikkat... Yarın Lefkoşa'da bu bölgeler elektriksiz kalacak...17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:57
  • Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden yol kapama duyurusu...17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:23
  • Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi’nde çalışmalar hızla sürüyor15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:29
  • Polis ismini açıkladı... 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:30
  • Trafiğe bir can daha!15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:10
  • İSTİKRAR VAR OLDUKÇA, HİZMET DURMAYACAK15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:17
  • Lefkoşa'da soygun, darp ve kap kaç!15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:28
  • Lefkoşa’da iki hırsızlık vakası, iki kişi tutuklu...14 Temmuz 2024 Pazar 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti