Lefkoşa Dumlupınar’da çıkan yangın korkuttu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa Dumlupınar’da Dere yolu sokak üzerinde bulunan 14 numaralı evde, Ahmet Aktaş’ın odun sobasını benzin dökerek yakmaya çalıştığı sırada çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ikametgahın oturma odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü.
Olay sırasında Ahmet Aktaş sol elinden hafif şekilde yaralandı.
Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
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