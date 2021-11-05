Lefkoşa dün gece elektriksiz kaldı

5 Kasım 2021 Cuma günü, yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nediyle ; 01.30'dan itibaren Lefkoşanın birçok bölgesine elektriksiz kaldı.
Trafo patlaması nedeniyle elektriksiz kalan Lefkoşa'ya sabah karşı enerji verilebildi.
5 Kasım 2021 Cuma günü, yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nediyle ; 01.30'dan itibaren Lefkoşanın birçok bölgesine elektriksiz kaldı.
Trafo patlaması nedeniyle elektriksiz kalan Lefkoşa'ya sabah karşı enerji verilebildi.
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