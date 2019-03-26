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Lefkoşa Fır hattında tatbikat

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Fransa bugün güney Kıbrıs 'ta hava tatbikatı gerçekleştiriyor. Tatbikat nedeniyle “Lefkoşa FIR” hattında helikopterler ve uçaklar uçuş yapacak.
Lefkoşa Fır hattında tatbikat

Rum haber kaynakları, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Fransa’nın “Lefkoşa Fır” hattında bir hava tatbikatı düzenleneceğini, bu çerçevede ise Baf ve Poli Hirsofu bölgelerinde helikopterler ve uçakların uçuş yapacağını belirtti.

Rum Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında, bugünkü Fransa hava tatbikatı çerçevesinde, “Rafaelle” tipi uçakların ve helikopterlerin, Baf ve Poli Hirsofu bölgelerinde “Lefkoşa Fır” hattı içerisinde uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

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