  • BIST 116.915
  • Altın 162,249
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAhmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi

"Lefkoşa FIR Hattında yaşanan tehlikeler" uçuş güvenliği seminerinde ele alınacak...

»
"Lefkoşa FIR Hattında yaşanan tehlikeler" uçuş güvenliği seminerinde ele alınacak...
Güney Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki uçuş güvenliği konulu bir seminerin 13 Nisan tarihinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği, seminerin yöneticiliğinin ise “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü” (ICAO) tarafından yapılacağı bildirildi.

Güney Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki uçuş güvenliği konulu bir seminerin 13 Nisan tarihinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği, seminerin yöneticiliğinin ise “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü” (ICAO) tarafından yapılacağı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, “Eurocontrol, EASA, IATA” gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin konuşmalar yapacakları seminerde Akdeniz ve Ortak Doğu’daki uçuş güvenliğinin yanı sıra, Türkiye ve KKTC’nin sözde “yasadışı eylemleri” sebebiyle Güney Kıbrıs’ın sözde “Lefkoşa FIR Hattında” yaşanan tehlikelerin de ele alınacağını yazdılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Politis’in susturulması endişe verici”28 Şubat 2018 Çarşamba 13:50
  • Fitiris: Hamburg Üniversitesinin araştırma gemisine izinler verildi28 Şubat 2018 Çarşamba 12:07
  • Müzakerelere “her iki lider de şart koşuyor”27 Şubat 2018 Salı 17:13
  • Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde patlama ve yangın26 Şubat 2018 Pazartesi 13:58
  • "Kıbrıs Türk tarafı, Ankara’nın lehine, kendi haklarını feda etmeyi istiyor "26 Şubat 2018 Pazartesi 12:47
  • Şilluris: "Kıbrıs sorununa Türkiye'nin müdahale hakkının olmayacağı bir çözüm bulunmalı"26 Şubat 2018 Pazartesi 12:37
  • Elcil'den Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkları konusunda Politis'e açıklama25 Şubat 2018 Pazar 14:08
  • Kiprianu: "Doğal zenginlikler için Kıbrıs sorunu çözülmeli"25 Şubat 2018 Pazar 14:02
  • “TC'nin eylemlerini sona erdirmesi müzakerelerin devamı için koşul”23 Şubat 2018 Cuma 12:51
  • Anastasiadis'ten Türkiye'ye doğalgaz çağrısı22 Şubat 2018 Perşembe 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti