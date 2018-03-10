"Lefkoşa FIR Hattında yaşanan tehlikeler" uçuş güvenliği seminerinde ele alınacak...

Güney Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki uçuş güvenliği konulu bir seminerin 13 Nisan tarihinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği, seminerin yöneticiliğinin ise “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü” (ICAO) tarafından yapılacağı bildirildi.

Güney Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki uçuş güvenliği konulu bir seminerin 13 Nisan tarihinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği, seminerin yöneticiliğinin ise “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü” (ICAO) tarafından yapılacağı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, “Eurocontrol, EASA, IATA” gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin konuşmalar yapacakları seminerde Akdeniz ve Ortak Doğu’daki uçuş güvenliğinin yanı sıra, Türkiye ve KKTC’nin sözde “yasadışı eylemleri” sebebiyle Güney Kıbrıs’ın sözde “Lefkoşa FIR Hattında” yaşanan tehlikelerin de ele alınacağını yazdılar.