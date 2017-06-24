Lefkoşa Fuar Alanında bayram yeri ve İskele Ecevit Meydanı’nda panayır kurulacak

İslam aleminin iki bayramından biri olan ve “Şeker Bayramı” olarak da bilinen Ramazan Bayramı yarın başlıyor.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan üç günlük Ramazan Bayramı, yarın sabah 06.18'de kılınacak bayram namazıyla başlayacak.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak.

Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak. Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri ve İskele Ecevit Meydanı’nda panayır kurulacak.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için polis ve belediyeler de çeşitli tedbirler alıyor.

Vatandaşlar, Arife Günü olan bugün, hayatta olmayan yakınları için mezarlıkları ziyaret ediyor. Alışveriş merkezlerinde ise bayram hazırlığı için alışveriş yapılıyor.

BAYRAM NAMAZI SAAT 06.18’DE…FİTRE 20 TL

Ramazan Bayramı namazı, yarın sabah saat 06.18’de kılınacak. Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan Bayramı için verilecek fitreyi 20 TL olarak belirledi. Fitrelerin en geç bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA TEBRİK...

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, yarın, 10.00-11.00 saatleri arasında Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.

KTBK KOMUTANI KORGENERAL PAÇ VE EŞİ HALKLA BAYRAMLAŞACAK

Öte yandan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç ve eşi, yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı’nın Ortaköy’deki Askeri Gazinosu’nda bayramlaşma töreni düzenleyecek. Törene, tüm halk davetli.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince ve bayramın bitiminden sonraki gün olan 28 Haziran Çarşamba günü yakınlarıyla açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

HALA SULTAN ZİYARETİ

Din İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın 3. günü Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenliyor.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 27 Haziran Salı günü gerçekleşecek ziyaretle, normal zamanlarda Güney Kıbrıs’a geçişlerine izin verilmeyen Türkiye ve diğer ülke kökenli kişilere tekkeyi ziyaret imkanı sağlamak amaçlanıyor.

LONDRA TEMSİLCİLİĞİNDE BAYRAMLAŞMA

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma resepsiyonu düzenleyecek.

29 Bedford Square, London WC1B 3ED adresindeki Temsilcilik Binasında yer alacak bayramlaşma 26 Haziran Pazartesi günü 18.30-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALKIN BAYRAMINI KUTLADI, BAYRAM ÖNLEMLERİNİ DUYURDU

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

Mesajda, yaşamımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden olduğuna işaret edilerek, hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağının hiçbir zaman unutmaması gerektiği vurgulandı.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

TRAFİK İÇİN UYARILAR… “ALKOL ALMIŞSANIZ ARAÇ KULLANMAYIN, GEREKİRSE POLİSTEN YARDIM İSTEYİN”

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.” Polis açıklamasında, Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek vatandaşların; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almasının polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracağı belirtilerek, halkın evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları, ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri istendi. Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

ORMAN DAİRESİ’NDEN ARTAN SICAKLARA KARŞI PİKNİK UYARISI

Öte yandan Orman Dairesi de, yaz aylarına girilen bu günlerde sıcaklıkların artması nedeniyle atmosferdeki nem miktarının azaldığına dikkat çekerek, önümüzdeki bayram tatili dikkate alındığında halkın özellikle piknik alanlarının kullanımında gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Orman Dairesi’nden yayımlanan bildiride, “ALO 177” Yangın İhbar Hattı’nın ücretsiz olarak aranabileceğini belirtilerek, en küçük bir dumanı bile ihbar etmenin vatandaşlık görevi olduğu vurgulandı.

LEFKOŞA BELEDİYESİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkent Lefkoşa’da Ramazan Bayramı’nın huzurlu bir şekilde kutlanması için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar bayram süresince her türlü şikâyetlerini Alo 185 şikâyet hattına bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak. LTB Zabıta Şubesi bayram süresince Fuar Alanı’nda kurulacak “Bayram Yeri” de dâhil denetimlerine devam edecek.

Ekipler ayrıca kaçak çiçek satan çiçekçi ve işportacıların ürünlerini müsadere edecek.

İş Yeri İzinlendirme ve Denetim Birimi, bayram öncesinde de halkın hijyen ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

ÇÖP TOPLAMA AYNI ŞEKİLDE SÜRECEK

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması, bayram boyunca aynı şekilde devam edecek. Ramazan Bayramı’nda belediyeye bağlı defin işleri aksamadan devam edecek. Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak.

Bayramda mezarlığa gelenlerin rahat ve hızlı bir şekilde kabir ziyaretlerini tamamlamaları için de gerekli tedbirler alındı. Defin İşleri’ne 2232030, 2232033, 05428512321 numaralı telefonlardan ulaşabilecek.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Gazimağusa Belediyesi, yaptığı düzenlemeler doğrultusunda, Ramazan Bayramı süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Bütün birimler bayram süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla yeniden organize edildi.

Bayram çalışma programı çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, merkezden kaynaklanacak herhangi bir aksama veya büyük çaplı arıza olmaması durumunda, bölgeler belirlenen program çerçevesinde su almaya devam edecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlar için kullandığı 0548 8166030 numaralı telefonu aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi ekipleri bayram hazırlığı kapsamında mevcut mezarlıklarda eski mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde temizlik yaptı.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği tatil boyunca, sadece ana caddelerde ve meydanlarda devam edecek.

Bayramın ilk iki günü kapalı olacak mezbahanın, bayramın üçüncü günü saat 14.00’te karantina bölümü açılacak ve hayvan kabul edilecek.

Cenaze ve defin hizmetleri, her zaman olduğu gibi, bayram ve tatil günlerinde devam edecek. Bu konuda 05488166051 numaralı hizmet telefonu, yirmi dört saat aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulundururken, vatandaşlar, acil durumlarda Gazimağusa Belediyesi’nin 185 veya 6300500 numaralı telefonlarını arayabilecek.

GİRNE BELEDİYESİ

Girne Belediyesi de bayram tatili süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Hafta sonu ve bayram tatili süresince Girnelilere aksatmadan hizmet verebilmek için bir takım tedbirler alındı.

Bayramın birinci günü dahil çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun şekilde temizlik hizmetleri verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.Vatandaşlar, Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecekler:

“Bayındırlık, imar ve sağlık işleri 0533 854 20 54, Temizlik işleri 0533 860 59 73 / 0548 882 31 20, Su işleri 0542 882 11 18 / 0542 877 79 35, Kanalizasyon işleri 0533 870 20 16, Cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20, Zabıta (kolluk) hizmetleri 0548 882 21 20 / 0533 836 88 17”

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Güzelyurt Belediyesi Ramazan Bayramı tatili süresince belediye hizmetlerinin düzenli sürdürülebilmesi amacı ile birtakım tedbirler alındığını duyurdu.

Ayrıca herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatleri düzenlenerek, nöbetçi ekipler devreye kondu.

Bayramda, kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri tüm tatil süresince kirliliğe meydan vermemek amacıyla yoğun olarak devam ettirilecek.

Merkezde bulunan işyeri ve konutların atıkları tüm tatil süresince normal program aksatılmadan vatandaşların rahatsız olmayacakları saatlerde ekipler tarafından kaldırılacak.

Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilip herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Güzelyurt Belediyesi sınırlarındaki tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Ayrıca tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak.Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacıyla tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı merkezi, talep olmaması nedeniyle bayram tatili süresince kapatılacak ve bayram sonrası normal programa devam edilecek. Tatil süresince 05488293263 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek.

Belediye kesimhanesinde talebe uygun olarak kesim günleri ve saatleri artırılarak ilgili sektöre duyuruları yapıldı.

Kalkanlı ODTÜ KK Kampusu ile Güzelyurt arasında kurulan ring hattı ihtiyaç doğrultusunda sefer sayısı azaltılarak sürdürülecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 05488293243, 0548 8293245, 05488293246 numaralı telefon hatları bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

İSKELE BELEDİYESİ BAYRAMA HAZIR

İskele Belediyesi, halkın 25 Haziran’da başlayacak ve 3 gün sürecek Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzur içinde kutlaması için gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

Defin ve çöp toplama hizmetleri bayram süresince de kesintisiz hizmet vermeye devam edecek, vezne ise vatandaşların mağdur olmaması ve su almalarına olanak sağlamak için arife olan cumartesi 08.30-13.00 saatleri arasında arası açık olacak.

Bayramın ilk iki günü kapalı olacak mezbaha ise üçüncü gün hizmete açılacak.

İskele Belediyesi’ne 7 gün 24 saat hizmet veren 4442122 numaralı telefonlardan bayram süresince de ulaşılabilecek.

MEZARLIKLAR TEMİZLENDİ

İskele Belediyesi, halka hizmet anlayışı çerçevesinde mezarlıklarda da önlemini aldı. Vatandaşların arife günü ve bayram süresince ziyaretlerinde hiçbir sorun yaşanmaması adına İskele ve belde mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Öte yandan bayram tatili süresince defin işlemleri kesintisiz hizmet verecek. Cenaze ve defin İşlemleri ile ilgili 05488101104 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.

BÜFE KAPALI, PLAJ AÇIK

Makenzi Halk Plajı’nda ise Ramazan Bayramı’nın birinci gününde yalnızca büfe kapalı olacak ancak şezlonglar vatandaşın kullanımında olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise halk plajı, rutin işleyişine devam edecek.

PANAYIR YERİ KURULDU

Ramazan Bayramı’nda ailelerin çocuklarıyla güzel vakit geçirmesi için İskele Ecevit Meydanı’na panayır yeri kuruldu. Panayır yeri bayram süresince açık olacak.

İskele Belediyesi’ne bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları ise şöyle:

Genel sorun bildirimi:4442122, Ustabaşı: 0548810110, Su İşleri: 05488101106, Defin İşlemleri: 05488101104

ACİL TELEFONLAR

İskele Polis Müdürlüğü: 3712333, İskele Sağlık Merkezi: 3712319”

LEFKE BELEDİYESİ

Lefke Belediyesi Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayarak, tatil süresince kentin huzurlu olması için gerekli önlemleri aldı.

Lefke’deki mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirildi.

Bayram süresince normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekelere kesintisiz su verilecek.

Lefke Belediyesi Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışmaları, bayram boyunca aynı şekilde devam edecek. Bayramda defin hizmetleri de devam edecek.

Lefke Belediyesi Yedidalga Halk Plajı’nda ise Ramazan Bayramı’nın birinci gününde büfe kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise halk plajı, rutin işleyişine devam edecek.

Lefke Belediyesi’ne bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle;

Ustabaşı: 0533 826 21 26, Su İşleri: 0533 826 83 42, Temizlik-Çöp hizmetleri: 0533 826 83 45 Polis Merkez Karakolu: 7287423.

GÖNYELİ BELEDİYESİ

Gönyeli Belediyesi de bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin kesintisiz verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu.

Buna göre; İdari konular için 05338806010, Su sıkıntısı için 05428511301, Zabıta için 05338523894 ve 05338615964, Temizlik ve defin için 05338625880, Sağlık şubesi için 05338346515, Yaşlılara Hizmet Birimi için 05338253199, Kanalizasyon için 05338361894 numaraları aranabilecek.

BENLİ: “24 SAAT VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz" dedi.