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Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda trafik kazası: 3 araç hasar gördü

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Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda dikkatsizliğin neden olduğu trafik kazasında 3 araç hasar gördüğü ve kaza sonucu yaralanan olmadığı bildirildi.
Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda trafik kazası: 3 araç hasar gördü

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bu sabah saat 09.00 sıralarında dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda üzerinde, 21 yaşındaki Metin Hüseyinoğlu yönetimindeki NU 294 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kavşakta yavaşlayan 39 yaşındaki Mustafa Kasapoğlu yönetimindeki ZPJ 688 plakalı aracın arka kısmına çarptığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan NU 294 plakalı araç, yolun solunda emniyet şeridi içerisinde park halinde bulunan 34 yaşındaki Mustafa Ceyran’ın yönetimindeki TRS 234 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarptığı bildirilirken, kaza sonucu yaralanan olmadığı açıklandı.

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