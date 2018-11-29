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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'da araçlar çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı!

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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'da araçlar çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı!
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'da araçlar çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı!

Sabah saat 06:20 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu 0-1 km'leri arasında, Omar Elsaid(E. 25) yönetimindeki FL 520 ZN plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru gitmekte olan ve sağ şerit içerisinden sol şeride geçmeye çalışan Bülent Açıkel (E. 39) yönetimindeki JZ 376 plakalı salon aracın arka sağ kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden cıkan JZ 376 plakalı araç önce sağa sola savrularak sağ tarafta bulunan orta refüje carptı kontrolü sağlıyamayan sürcü daha sonra yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sonucunda yaralanan olmadı.

Kaza sonrası Omar Elsaid olay yerinden kaçtı.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda kaçak sürücü yakalandı.

Sürücünün polislerin  yaptığı alkol kontrolünde 104 mlgr alkollü olduğu tespit edildi .

Soruşturma sürüyor.

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