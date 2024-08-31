Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

31 Ağustos 2024 tarihinde saat 02:00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde alkollü bir sürücünün sebep olduğu trafik kazası meydana geldi. Aganiyaz Akumedov (32), 241 mlgr alkollü içki etkisi altında GG 914 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyir halindeyken Düzova’da Ersoy Petrol istasyonu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağından çıkarak orta refüje çarpan araç, kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçerek tekrar yolun sağından çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Aganiyaz Akumedov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.