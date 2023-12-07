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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolun’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Yaralanma Yok

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Alkollü Sürücü Yonca Kavşağı'nda Kaza Yaptı: Aydınlatma Direğine Çarptı, Yaralanan Olmadı, Soruşturma Sürüyor
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolun’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Yaralanma Yok

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda Meydana Gelen Trafik Kazasında Alkol Etkisi Altındaki Sürücü, Yonca Kavşağı'nda Aydınlatma Direğine Çarptı!

6 Aralık 2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında gerçekleşen olayda, aracıyla doğu istikametine seyir halinde olan Fatma KADI (K-23), 148 miligram alkollü içki tesiri altındaydı. Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Yonca Kavşağı'nda orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Alkol etkisi altında araç kullanmak ve kaza anına dair detaylar incelenirken, sürücü Fatma KADI hakkında yasal işlem başlatıldı.

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