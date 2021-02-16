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Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda feci kaza!

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Bugün saat 18:10 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nun Tuzla Kavşağında feci trafik kazası meydana geldi. JG 035 ve LC 044 Plakalı 2 araç çarpıştı.
Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda feci kaza!

Bugün saat 18:10 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nun Tuzla Kavşağında feci trafik kazası meydana geldi. JG 035 ve LC 044 Plakalı 2 araç çarpıştı.

sca4-001.jpgÇarpışma esnasında bir araç elektrik direğine çarparak durabildi diğer araç ise şaramboline yuvarlanarak tavan üzerinde durdu. Kaza esnasında 2 kişi yaralınırken, kazada yaralananlar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın elektrik direğine çarpmasından ötürü olumsuzlukların yaşanmaması adına elektrik kurumundan personellerde olay yerine geldi.

asc-003.jpgYolun trafik akışına tekrardan açılması için olay yerine araçları çekmek için 2 araç çekicisi geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

MHA

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