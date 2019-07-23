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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza: 2 yaralı var

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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza: 2 yaralı var

Polisin verdiği bilgiye göre, Haspolat yakınlarında meydana gelen kaza, bir aracın diğer araca arkadan çarpmasıyla yaşandı.

Gazimağusa istikametinden Lefkoşa’ya seyreden Bekir Yücedal (E-50) yönetimindeki TGF 166 plakalı araç, Sedat Sedatgil (E-32) yönetimindeki HZ 856 plakalı van araca arkadan çarptı.

Çarpanın etkisiyle HZ 856 plakalı van araç yoldan çıkarak yan kısmı üzerine devrilirken, diğer araç da yol kenarına savruldu.

Yücedal ve Sedatgil’in hafif yaralandığı, yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne müşahede altına alındığı belirtildi.

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