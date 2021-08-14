  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunda kaza, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

» »
Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunda korkutan kaza, 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunda kaza, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

screenshot_20210814-211740_inshot.jpgPolis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunun, Pirhan- Dörtyol arasında Gazimağusa istikametine doğru seyreden bir araç sürücüsü kullanımındaki araç ile aynı yöne giden 2 ayrı araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Gazimağusa’dan Lefkoşa yönüne seyreden başka bir araçla çarpışmıştır. Dört aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTİMB Eyleme Gidiyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:15
  • Teknecik Santrali’ne yakıt geldi, yakıtın kaça alındığı açıklanmadı!14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:12
  • Özersay: Üretmek var olmaktır14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:27
  • Zaroğlu: Kıb-Tek’te rüşvet % 60’a, % 40 bölüşüldü14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:02
  • Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD'den gelen resmi heyeti kabul etti14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:02
  • KTSO hükümetin uygulamaları yalnızlık hissi veriyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30
  • Ağırdağ’daki yangın kontrol altına alındı14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:28
  • Sidereal Denizcilik: Arıklı'nın çevresindekilerin iş bilmezliği14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:00
  • Japonya selle boğuşuyor: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:26
  • Lefkoşa-Girne anayolunda yangın! Henüz kontrol altına alınamadı...14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti