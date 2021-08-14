Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunda kaza, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunun, Pirhan- Dörtyol arasında Gazimağusa istikametine doğru seyreden bir araç sürücüsü kullanımındaki araç ile aynı yöne giden 2 ayrı araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Gazimağusa’dan Lefkoşa yönüne seyreden başka bir araçla çarpışmıştır. Dört aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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