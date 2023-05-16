Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda Kaza!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda bugün öğleden sorna meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardıdna hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15.50 sıralarında meydana geldi.
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Çağrı Köroğlu (E-22) yönetimindeki RL 173 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.