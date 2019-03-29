Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda kaza! 4 yaşındaki çocuk yaralı

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi.
Oseremhen Humphrey Omozejele (E-33), yönetimindeki PJ 616 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düştü.
Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Adiel Osagie Omozejele (E-4) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.
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