Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda Trafik Akışı Durduruldu

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda, Halkbank Çemberi mevkiinde meydana gelen trafik kazası sonrası bir kamyondan yola yağ döküldü. Sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren durum nedeniyle Halkbank Çemberi ile Hamitköy Çemberi arasındaki yol, Hamitköy istikametine gidiş yönünde trafiğe kapatıldı.
Yetkililer, ulaşımın İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden sağlandığını duyurdu. Sürücülerin bu güzergâhta yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.