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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda trafik kazası, 4 kişi yaralı

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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda trafik kazası, 4 kişi yaralı
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda trafik kazası, 4 kişi yaralı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda trafik kazası, 4 kişi yaralı.

Bugün saat 18:20 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu (Ulukışla- Turunçlu kavşağı arası), Hurmagül Şahrazarova (K-33), yönetimindeki HV 843 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisinden karşı şeride geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Beytullah Afacan (K-41), yönetimindeki PB 592 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PB 592 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Baran Afacan ( E-12) ve Açelya Afacan (K-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. 

Polisin soruşturması devam ediyor.

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