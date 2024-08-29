Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

29 Ağustos 2024 tarihinde saat 00:10 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Mehmet Ekinci (36) alkollü içki etkisi altında, MT 474 plakalı aracıyla Gazimağusa yönüne ilerlerken Ulukışla - Turunçlu yol kavşağında dikkatsizlik sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarındaki akasya ağaçlarına çarptı.
Kaza sonucunda yaralanma meydana gelmedi. Araç sürücüsü Mehmet Ekinci tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
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