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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda Trafik Kazası: Yaralılar Hastanede Tedavi Altında

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Dörtyol Sığınmalı Yol Kavşağında Meydana Gelen Kazada Yaralananlar Gazimağusa ve Lefkoşa Hastanelerinde Müşahede Altında
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda Trafik Kazası: Yaralılar Hastanede Tedavi Altında

Trafik Kazası Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda Meydana Geldi: Yaralılar Tedavi Altında

08 Şubat 2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki Dörtyol sığınmalı Yol Kavşağında gerçekleşen trafik kazası büyük bir endişeye yol açtı. Fredrick JAMES (E-27) idaresindeki MTY 156 plakalı araç, Dörtyol istikametinden gelerek sığınmalı yol kavşağı üzerinde seyir halinde olan araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce Geçitkale istikametine doğru dönüşe geçti. Bu esnada, Gazimağusa istikametine doğru sol şeritte seyreden Aytaç BALLICA(E-34) yönetimindeki HB 367 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralananlar arasında, MTY 156 plakalı araçta bulunan Jonh HARRİS (E-56) özellikle dikkat çekiyor. Jonh HARRİS, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek taburcu edilirken, araçtaki diğer yolcular Lisa HARRİS (K-58) ve Melena WESTHOLE (K-55) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

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