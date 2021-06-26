Lefkoşa- Gazimağusa anayolunu kullanacaklar dikkat!

Polis yaptığı açıklama ile Lefkoşa – Gazimağusa anayolunu kullanacak olan sürücüleri yol yapım çalışması nedeniyle dikkatli olmaya çağırdı.
Polis, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Haspolat çemberi ve Hocaoğlu Benzin istasyonunu geçtikten sonraki Gazimağusa istikametine olan çift şeritli yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında tek şeride düşürüldüğünü açıkladı. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önemini vurguladı
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