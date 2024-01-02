Lefkoşa-Gazimağusa bölünmüş anayolunda yarından itibaren yama ve bakım çalışması yapılacak

Lefkoşa-Gazimağusa bölünmüş anayolunda yarından itibaren yama ve bakım çalışması yapılacak.

Lefkoşa-Gazimağusa bölünmüş anayol güzergâhı üzerinde yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar yama ve bakım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar Lefkoşa-Gazimağusa Bölünmüş Anayol güzergâhı üzerinde yama ve bakım çalışması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.