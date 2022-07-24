  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Lefkoşa-Gazimağusa yolunda kaza

» »
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda kaza

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 23.07.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Rafit BABAYEV(E-34) yönetimindeki CE 044 plakalı araç ile 125 mlgr. alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Rafit BABAYEV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barçın: "Güya da maliyeyi değil bakkalı yönetirler"23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:28
  • Bay-Sen’den kınama23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:26
  • Sendikalar maaş kesintisini değerlendirdi, 3 maddelik eylem kararı açıkladı23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:51
  • Doğu Akdeniz'de TC-KKTC ortak arama kurtarma eğitimi yapıldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:44
  • Yedidalga açıklarında Mako köpek balığı yakalandı23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:29
  • CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Kadriye Pire Düzgün oldu!23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:40
  • Sağlık Bakanlığı’ndan basında çıkan iddialara yanıt verdi23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:29
  • Sendikalardan iş bırakma ve mahkemeye gitme kararı!23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:24
  • Sendikalar toplandı.. Genel Grev ve süresiz iş bırakma gündemde...23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:09
  • Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti