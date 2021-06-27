Lefkoşa Gazimağusa yolunu kullanacak sürücüler dikkat!

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, Haspolat çemberi ve Hocaoğlu Benzin istasyonunu geçtikten sonraki Gazimağusa istikametine giden çift şeritli yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı tek şeride düşürüldü.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında tek şeride düşürülen yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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