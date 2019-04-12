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Lefkoşa Gezi Treni Turları 15 Nisan’da ücretsiz olarak başlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) gezi treni ile hem turistlere tarihi Surlariçi’ni tanıtma hem de yurttaşlar ve çocukların keyifli vakit geçirmesi ve yaşadıkları şehri tanımaları için hafta içi her gün rutin aralıklarla geziler düzenlemeye başlıyor
Lefkoşa Gezi Treni Turları 15 Nisan’da ücretsiz olarak başlıyor

Bu kapsamda 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren ücretsiz olarak yapılacak turlardan herkes yararlanabilecek.

Kalkış noktaları Kuğulu Park ve Bandabuliya Sahnesi turlar için bilgiler şu şekildedir:

Tur Saatleri
10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00

Kalkış Noktaları ve Saatleri
Pazartesi – Cuma: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00 – Kuğulu Park

Pazartesi – Cuma: 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 – Bandabuliya Sahnesi

 

 

 

 

 

 

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