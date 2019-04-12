Lefkoşa Gezi Treni Turları 17 Nisan’da ücretsiz olarak başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) gezi treni ile hem turistlere tarihi Surlariçi’ni tanıtma hem de yurttaşlar ve çocukların keyifli vakit geçirmesi ve yaşadıkları şehri tanımaları için hafta içi her gün rutin aralıklarla geziler düzenlemeye başlıyor