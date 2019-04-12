Lefkoşa Gezi Treni Turları 17 Nisan’da ücretsiz olarak başlıyor

Bu kapsamda 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren ücretsiz olarak yapılacak turlardan herkes yararlanabilecek.
Kalkış noktaları Kuğulu Park ve Bandabuliya Sahnesi turlar için bilgiler şu şekildedir:
Tur Saatleri
10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00
Kalkış Noktaları ve Saatleri
Pazartesi – Cuma: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00 – Kuğulu Park
Pazartesi – Cuma: 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 – Bandabuliya Sahnesi
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