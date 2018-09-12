Lefkoşa girişinde büyük kaza! Araç ters döndü!

Lefkoşa girişinde büyük kaza!

Lefkoşa’da Tofaş ışıklarında 3 aracın karıştığı trafik kazası sonrası trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa istikametinden gelen sürücüler, Hamitköy çemberinden itibaren Dumlupınar istikametine yönlendiriliyor.

Lefkoşa’da Mustafa Ruso ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarının kesiştiğü ve Kıbrıs Gazetesi ışıkları olarak nitelendirilen Trafik ışıklarında trafik kazası meydana geldi.

Hamitköy istikametinden gelerek U dönüşü yapılmasının yasak olduğu yerden geri Hamitköy’e dönmek isteyen Grand Cheroke marka JF 300 plakalı Jeep araj karşı istikametten gelen GD 783 plakalı Ford Focus marka salon araç ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde orta rejüjü geçen Jeep araç bukez kendisi ile ayni istikametten gelerek Sanayi Bölgesi istikametine gitmekte olan KM 698 plakalı Honda saloon araca çarptı.

Kaza sonrasında Jeep araç takla atarak tavanın üzerinde dururken, Honda marka araç ile Ford Focus araçlara da ağır hasar meydana geldi.

Kaza sonrasında Jeep araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının halen müşahede altında olduğu öğrenildi.