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Lefkoşa-Girne ana yolu ve Kuzey Çevre Yolu’nda kavşak düzenlemesi başlıyor

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Lefkoşa-Girne ana yolu ve Kuzey Çevre Yolu’nda kavşak düzenlemesi başlıyor
Lefkoşa-Girne ana yolu ve Kuzey Çevre Yolu’nda kavşak düzenlemesi başlıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, proje kapsamında Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Yonca Kavşağı, iki yandaki ve bir orta refüjdeki üç ayaktan oluşacak. İnşaat süresince Girne yönünden Lefkoşa’ya seyreden araçlar, Kuzey Çevre Yolu’na yönlendirilecek. Bu araçlar Dikmen YDÜ Yonca Kavşağı’nı kullanarak Lefkoşa şehir merkezi veya Gönyeli’ye ulaşabilecek.

 

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANACAK

Yonca kavşağı inşaatının yapılacağı bölgede Lefkoşa-Girne ana yolunun ilk kilometrelerinde trafik tek şeritten ilerleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, dikkatli seyretmeleri istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Lefkoşa-Girne Anayolu ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun kesiştiği noktada başlanacak Girne Köprülü Kavşağı (yonca kavşağı) inşaatı nedeniyle, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde 7 Ocak 2025 Salı günü trafik düzenlemesine gidilecektir.

İnşa edilecek yonca kavşağı, iki yanlarda ve bir orta refüjde olmak üzere üç ayaktan oluşacaktır. Yonca kavşağı çalışmaları sırasında Girne istikametinden Lefkoşa’ya seyreden araçlar, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na yönlendirilecektir. Söz konusu araçlar, Lefkoşa Kuzey çevre Yolu üzerinde bulunan Dikmen YDÜ Yonca Kavşağı’nı kullanarak Lefkoşa şehir merkezi veya Gönyeli istikametine gidebilecektir. Diğer yandan Lefkoşa-Girne Anayolu’nun ilk kilometrelerinde, yonca kavşağının inşa edileceği bölümde trafik, tek şeritten verilecektir.

Yonca kavşağı yapım çalışmaları sırasında Lefkoşa-Girne arası trafiğin rahatlatılması ve Gönyeli-Boğaz Yolu’nun (Eski Girne yolu) etkin bir alternatif olabilmesi için 3 Ocak 2025 Cuma (yarın) sabah saatlerinden itibaren Gönyeli Yenikent (Koop-Gaz) Çemberi ile Lefkoşa-Güzelyurt Yolu Gönyeli Giriş Ayrımı’nda kavşak düzenleme çalışmalarına başlanacaktır.

2016 yılında onaylanmış ve Gönyeli’ye ulaşım sağlayan kavşakların da dahil olduğu Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Üzerindeki Kavşakları Düzenleme Projesi, özelikle bütçesel olmakla beraber birçok sebepten ötürü bugüne kadar ertelenmiştir. Bu proje kapsamında Yenikent Gönyeli (Koopgaz) Çemberi ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Gönyeli Giriş Ayrımı’nda planlanmış ve onaylanmış olan kavşak düzenleme çalışmalarına derhal başlama kararı verilmiştir. Karayolları Dairesi ekipleri tarafından yapılacak olan kavşak düzenleme çalışmalarının mümkün olan en erken zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Ülkenin en önemli karayolu projelerinden birinin yapımı sırasında trafik yoğunluğunu mümkün olduğu kadar azaltabilmek için Polis Genel Müdürlüğü de bilgilendirilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.

Yonca kavşağı yapımı ve yol yapım çalışmalarının, hedeflenen tarih olan 1 Nisan 2025’te tamamlanması ile birlikte Lefkoşa-Girne Anayolu’ndan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na doğrudan ulaşım imkanı sağlanacaktır. Yonca kavşağı çalışmalarının, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Alayköy Kavşağı’na kadar olan bölümündeki yol yapım çalışmaları ile eş zamanlı tamamlanacağından dolayı, ülkenin doğusundan batısına veya ters yönde seyreden araçlar, şehir trafiğine girmeden, zamandan ve yakıttan tasarruf ederek yollarına devam edebilecektir. Aynı zamanda ülkenin doğusu veya batısından gelip Girne’ye gidecek olan araçlar, Gönyeli çemberini kullanmak zorunda kalmadan, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Girne Köprülü Kavşağı üzerinden yollarına devam edebilecektir.

Gönyelide yapılacak kavşak düzenlemeleri ve Lefkoşa-Girne Anayolu’na inşa edilecek yonca kavşağı yapım çalışmaları sırasında ilgili bölgelerde trafiğin kontrollü verilecek olması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur. Yine çalışmalar sırasında, özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanacak olması nedeniyle sürücülerin normal vakinden önce yola çıkmaları tavsiye edilir.”

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