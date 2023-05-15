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Lefkoşa-Girne ana yolunda kaza!

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Lefkoşa-Girne ana yolunda öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı. Söz konusu kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Lefkoşa-Girne ana yolunda kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30 raddelerinde, Lefkoşa-Girne ana yolunun 12-13 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Solomon Oladele Onifade (E-22), yönetimindeki KG 799 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol kısmından dışarıya çıkıp aracının ön kısmı ile taş duvara çarptıktan sonra takla attı. 

 

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor. 

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