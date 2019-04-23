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Lefkoşa-Girne Ana Yolunda selden etkilenen kesimlerin onarımı için ihaleye çıkıldı

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Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos bölgesinde selden etkilenen kesimlerin onarımı için ihaleye çıkıldı.Merkezi İhale Komisyonu’nun gazetelerde de yayımladığı ilana göre, ihaleye en geç 8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’a kadar teklif sunulabilecek.
Lefkoşa-Girne Ana Yolunda selden etkilenen kesimlerin onarımı için ihaleye çıkıldı

Toplam tahmini değeri 8 milyon 241 bin 416 TL+KDV olarak belirlenen ihaleyle ilgili bilgi ve şartnamenin, Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılarak 2 bin TL +KDV makbuz karşılığı Karayolları Dairesi’nden temin edilebileceği kaydedildi.

Ülkede aşırı yağışların felakete yol açtığı geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen olayda, 4 genç Ciklos bölgesinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan arabalarında can vermişti.

Ülkede büyük üzüntü yaratan bu felaketin ardından yolda güvenliği artırıcı tamir çalışmaları başlatılmıştı. Halen Girne-Lefkoşa ana yolunda selden etkilenen bölgede yol tek şeride düşürülerek önlem alındı.

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