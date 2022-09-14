Lefkoşa-Girne ana yolunda seyir halindeki okul otobüsü alev aldı

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde saat 7.00 sıralarında bir okul otobüsü seyir haldeyken alev aldı.
Yangının çıkış sebebiniz henüz belirlenmediği belirtilirken, konuyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor
Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde saat 7.00 sıralarında bir okul otobüsü seyir haldeyken alev aldı.
Yangının çıkış sebebiniz henüz belirlenmediği belirtilirken, konuyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.