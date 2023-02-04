Lefkoşa-Girne ana yolundaki kazayla ilgili tutuklanan araç sürücüsü mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen Ağır Yaralanmalı Trafik Kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Neslim Balcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa-Girne ana yolunda dün meydana gelen ve araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Mehmet Zülfi Türkyılmaz’ın yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü 46 yaşındaki Neslim Balcı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Oytun Çakır olayla ilgili bulguları aktardı. Çakır, 3 Şubat 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa - Girne ana yolu üzerinde, zanlı Neslim Balcı’nın yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attığını mahkemeye aktardı.

“MEHMET ZÜLFİ TÜRKYILMAZ’IN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR”

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfi Türkyılmaz’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçirmiş olduğu operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde bekletildiğini ve hayati tehlikesinin halen devam ettiğini söyledi.

Polis araç sürücüsü Neslim Balcı’nın yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve tutuklandığını, ilk etapta sözlü beyanda bulunduğunu ve soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti.

2 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis soruşturmanın salimen yürütülmesi ve ağır yalanan şahsın hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek, 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Beyoğlu ayrıca, zanlının doktor kontrolünden de geçirilmesine emir verdi.