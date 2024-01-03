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Lefkoşa-Girne ana yolunu kullanacak sürücüler dikkat…

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Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bulunan aydınlatma lambalarında çalışma yapılıyor.
Lefkoşa-Girne ana yolunu kullanacak sürücüler dikkat…

Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bulunan aydınlatma lambalarında çalışma yapıldığından dolayı, bahse konu bölünmüş çift şeritli ana yolun Girne’ye gidiş istikametinde, çalışma yapılacak olan noktalardaki trafik akışı polis tarafından kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağlanacak.

Polisten verilen bilgiye göre, çalışmalar devam ettiği sürece, Lefkoşa-Girne ana yolunun Girne’ye gidiş istikametini kullanacak olan sürücülerin, yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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