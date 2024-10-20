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Lefkoşa-Girne Anayolu’nda Araç Yangını: Araç Kül Oldu

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Lefkoşa-Girne Anayolu’nda Araç Yangını: Araç Kül Oldu
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda Araç Yangını: Araç Kül Oldu

20 Ekim 2024 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Boğazköy’de, Yusuf Kılınç yönetimindeki PJ 454 plakalı jeep araçta seyir halindeyken yangın çıktı. Yangının, motor bölümünde meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu başladığı tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görsel: Arşiv

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