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Lefkoşa-Girne Anayolu’nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti...

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Lefkoşa-Girne Anayolu’nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti...
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kaza, dün akşam saat 23:50 sıralarında 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova yönetimindeki 760 plakalı aracın Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 10-11 kilometrelerinde dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi..

Mamedova,yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak Akasya ağaçlarına çarparak durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar kaldırıldığı hastahanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yine araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Feray Okuçlu, 21 yaşınaki Hüseyin Doğan ile Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Umut Şanverdi yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil Servis’te yapılan tedavinin ardından müşahade altına alındılar.

Araç sürücüsü 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova ise tutuklandı…

Mamedova’nın bugün Mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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