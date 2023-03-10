Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Kaza! 1 Yaralı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Lefkoşa istikametinden girne istikametine doğru yönetimindeki LL 380 plakalı araçla seyir halinde bulunan araç sürücüsünün aynı istikamette önünde seyreden LE 576 plakalı araca araca arkadan çarpmasıyla birlikte, her iki araçta savrulup yoldan çıktı. Kaza sonrası LE 576 plakalı araç sürücüsü ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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