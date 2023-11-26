Lefkoşa-Girne anayolunda kaza!

25.11.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Mennan UNCU (E-40) 113 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CD 740 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Yusuf VEZİROĞLU (E-25) yönetimindeki NF 690 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan CD 740 plakalı araçtaki yolcu Nuray UNCU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. CD 740 plakalı araç sürücüsü Mennan UNCU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
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