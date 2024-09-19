Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Trafik Kazası: 1 Kişi Müşahede Altında

18 Eylül 2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Aydın Bilgin (41) yönetimindeki GT 414 plakalı salon araç, Gönyeli Çemberi kaçış yolu kavşağında dikkatsizce şerit değiştirdi. Bu hareket sonucunda, aynı istikamette seyreden Emine Nacisoy (32) yönetimindeki UJ 479 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.
Kaza sonucu UJ 479 plakalı araç sürücüsü Emine Nacisoy ve araçtaki yolcu Alya Nacisoy (5) yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Nacisoy tedavi edilip taburcu edilirken, Alya Nacisoy müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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