Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
97.079
Altın
239,345
Dolar
5,7923
Euro
6,5439
Lefkoşa
18 °C
Mağusa
17 °C
Girne
19 °C
Güzelyurt
15 °C
İskele
17 °C
İstanbul
11 °C
Ankara
11 °C
AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin ihraç edilen üyesi Altan’ın yaptığı başvuruyu haklı buldu
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası
Başbakan Tufan Erhürman: Trafikteki kurallar herkes için geçerlidir
Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor
Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü
Dikkat! Bu yolda sis var!
Guterres, raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunmayı erteledi
Zaroğlu’nun Destekçileri: “Şansınızı Zorlamayın Rum Uşakları”
Dışişleri Bakanlığı:GKRY’ye uygulanan ambargoyu kaldırmak hata olur
'Özel sektör 1 yılda 62 milyar dolar ödeyecek, uzun vadeli borç 209 milyar dolar'
Maltepe'de AKP'nin itirazlarına rağmen 2 olan sandık kurulu sayısının 6'ya çıkarılması kararı verildi.
AİHM, Rumların tazminatı için Ankara'dan savunma istiyor
Feyzioğlu: Allah belanızı versin, şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam
İstihdam edilen 125 kişinin isimleri açıklandı
Şahali 'Yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz'
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
SON DAKİKA
“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı
AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin ihraç edilen üyesi Altan’ın yaptığı başvuruyu haklı buldu
Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü
Zaroğlu’nun Destekçileri: “Şansınızı Zorlamayın Rum Uşakları”
İstihdam edilen 125 kişinin isimleri açıklandı
KTOEÖS grevde
KIB-TEK'ten elektrik kesintisi açıklaması
Basın-Sen: "Vatandaşlığı iptal edilsin, vekilliği düşürülsün"
Notre-Dame yangını: Macron'dan 'yeniden inşa edeceğiz' sözü
Polis görevini yaptı, Zaroğlu'nun kullanmadığı araca el koydu ceza yazdı! İşte belgesi!
850 Yıllık Tarihi Notre Dame Katedrali'nde Yangın! (VİDEO)
Lefke BB Aziz Kaya: Herhangi bir trafik güvenliği veya kural ihlalinde polis tarafından yazılması rica olunur.
Sarıçizmeli'den anlamlı mesaj
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
16.04.2019 13:01
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası
detaylar geliyor...
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Hadise üç ayda 14 kilo verdi
Miss Russia – 2019 Güzellik Yarışmasının Finali
O bir Kıbrıslı Türk
15 yaşında düşündü, 19 yaşında milyoner oldu!
Diğer Haberler
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası
Başbakan Tufan Erhürman: Trafikteki kurallar herkes için geçerlidir
Meclis Genel Kurulu toplantısında ülke gündemi konuşuluyor…... Başbakan Tufan Erhürman: Trafikteki kurallar herkes için geçerlidir
Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor
Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor
Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü
Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü
Dikkat! Bu yolda sis var!
Dikkat! Bu yolda sis var!
Zaroğlu’nun Destekçileri: “Şansınızı Zorlamayın Rum Uşakları”
YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun dün sebebi olduğu gerginlik ve olayın ardından destekçileri tarafından sosyal medayda çeşitli fotoğraflar paylaşıldı.
İstihdam edilen 125 kişinin isimleri açıklandı
16 Nisan 2019 Salı 11:30
Şahali 'Yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz'
16 Nisan 2019 Salı 11:17
Avukat Mine Atlı, "Bu fotoğrafı hazmedemiyorum" Polisi görevinden men davası okunacak mı bu zatlara?
16 Nisan 2019 Salı 10:44
Türkiye'de gazeteler ne yazdı?
16 Nisan 2019 Salı 10:31
KTOEÖS grevde
16 Nisan 2019 Salı 10:28
KIB-TEK'ten elektrik kesintisi açıklaması
16 Nisan 2019 Salı 10:25
Basın-Sen: "Vatandaşlığı iptal edilsin, vekilliği düşürülsün"
16 Nisan 2019 Salı 10:22
Polis görevini yaptı, Zaroğlu'nun kullanmadığı araca el koydu ceza yazdı! İşte belgesi!
16 Nisan 2019 Salı 08:00
Zaroğlu başka diyor evraklar başka.. İşte o kiralık aracın evrakları..
15 Nisan 2019 Pazartesi 22:12
Serdar Denktaş: Bugün kendisine verilen kontrol görevini yerine getiren genç polisimizi kutlarım.
15 Nisan 2019 Pazartesi 21:05
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
Baharın Tadını Kaçıran İhtiras…
Nezihi BEYAZ
Mahalle Maçı
Fırat Borak
Neden Karpaz’da Farklı Bir Model Denemiyoruz?
Ediz TUNCEL
Bir Kültür-Sanat Fırtınasının Düşündürdükleri...
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Taner ULUTAŞ
Sahibine Mesajlar
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Ayşegül Garabli
SIRF TÜRKİYELİDİR DİYE SEVMEK ZORUNDA MIYIM?
Erkut YILMABAŞAR
Erhürman’dan Cumhurbaşkanı olur mu?
Arif Alasya
MASTÜRBASYON..
Ali KİŞMİR
Başbakan “Alço” olsun
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Turgut ÇALICI
Belediyecilik nasıl olmalı!
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
Oshan SABIRLI
Mont Pelerin ve bilinmeyenler
Ali Şahin
Hayat Birleşik Bir Mücadeleye Çağırıyor
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
13:12 -
AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin ihraç edilen üyesi Altan’ın yaptığı başvuruyu haklı buldu
13:01 -
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası
12:39 -
Başbakan Tufan Erhürman: Trafikteki kurallar herkes için geçerlidir
12:36 -
Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor
12:22 -
Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü
12:18 -
Dikkat! Bu yolda sis var!
12:16 -
Guterres, raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunmayı erteledi
12:05 -
Zaroğlu’nun Destekçileri: “Şansınızı Zorlamayın Rum Uşakları”
11:50 -
Dışişleri Bakanlığı:GKRY’ye uygulanan ambargoyu kaldırmak hata olur
11:49 -
'Özel sektör 1 yılda 62 milyar dolar ödeyecek, uzun vadeli borç 209 milyar dolar'
11:48 -
Maltepe'de AKP'nin itirazlarına rağmen 2 olan sandık kurulu sayısının 6'ya çıkarılması kararı verildi.
11:47 -
AİHM, Rumların tazminatı için Ankara'dan savunma istiyor
11:45 -
Feyzioğlu: Allah belanızı versin, şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam
11:30 -
İstihdam edilen 125 kişinin isimleri açıklandı
11:17 -
Şahali 'Yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz'
FOTO GALERİ
Hadise üç ayda 14 kilo verdi
Miss Russia – 2019 Güzellik Yarışmasının Finali
O bir Kıbrıslı Türk
15 yaşında düşündü, 19 yaşında milyoner oldu!
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
Meclis toplandı. Bütçe görüşmeleri devam ediyor .. CANLI YAYIN
Sesi dikkat çekiyor
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Mine Atlı, "Bu fotoğrafı hazmedemiyorum" Polisi görevinden men davası okunacak mı bu zatlara?
Gemikonağı'nda Banka soygunu girişimi
Şahali 'Yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz'
Polis görevini yaptı, Zaroğlu'nun kullanmadığı araca el koydu ceza yazdı! İşte belgesi!
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.