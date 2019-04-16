Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası, işte detaylar

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nda, Salih Bittacı (E-33), yönetimindeki RJ 388 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak beton su kanalına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi hâlen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
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