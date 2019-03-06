Lefkoşa-Girne anayolunu kullanacaklar dikkat

Lefkoşa-Girne anayolunda yaşanan uzun kuyruktan kaynaklı ulaşım sıkıntısı yaşanıyor.Vatandaşların tepkisine neden olan durumun devam ettiği belirtildi.
Bu anayolu kullanacak olan sürücülerin trafik tıkanıklığına göre hareket etmelerini öneriyoruz
Lefkoşa-Girne anayolunda yaşanan uzun kuyruktan kaynaklı ulaşım sıkıntısı yaşanıyor.Vatandaşların tepkisine neden olan durumun devam ettiği belirtildi.
Bu anayolu kullanacak olan sürücülerin trafik tıkanıklığına göre hareket etmelerini öneriyoruz
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