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Lefkoşa-Girne anayolunu kullanacaklar dikkat

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Lefkoşa-Girne anayolunu kullanacaklar dikkat
Lefkoşa-Girne anayolunu kullanacaklar dikkat

Lefkoşa-Girne anayolunda yaşanan uzun kuyruktan kaynaklı ulaşım sıkıntısı yaşanıyor.Vatandaşların tepkisine neden olan durumun devam ettiği belirtildi. 

Bu anayolu kullanacak olan sürücülerin trafik tıkanıklığ53607267_807488756295567_5009190524481961984_n.jpgına göre hareket etmelerini öneriyoruz

 

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