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Lefkoşa, Girne derken Gazimağusa'ya da İmam Hatip okulu açılacak...

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Lefkoşa, Girne derken Gazimağusa'ya da İmam Hatip okulu açılacak...
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yeni aldığı bir duyuma göre, Girne’nin ardından Gazimağusa’da da imam hatip lisesinin açılacağını belirtt

Mağusa'da 'özel imam hatip okulu' açma girişiminin arkasında Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu olduğu ileri sürülüyor....

ADA HABER Web sitesininin verdiği habere göre, Girne’nin ardından Gazimağusa’da da imam hatip lisesinin açılacağı iddia ediliyor. Girne’de imam hatip lisesi yapılması konusunda verildiği iddia edilen arazinin ardından Mağusa’ya da özel bir imam hatip lisesi açılacağı öğrenildi.

Mağusa'da 'özel imam hatip okulu' açma girişiminin arkasından da Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve Türkiye'deki Maarif  Vakfı olduğu ileri sürülüyor.

Bir yandan Mağusa için 'özel' statüde bir imam hatip okulu için girişim olduğu ortaya çıkarken, diğer yandan da Vakıflar İdaresi'nin Maarif Vakfı'na 70 dönüm araziyi kendi yetkileri içinde olan sürede 10 yıllığına kiralamak üzere girişimde bulunduğu söyleniyor.

Öte yandan Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde öğrencilere dini baskı yapıldığı iddiasıyla devam eden soruşturmadan henüz bir netice alınamadığı belirtildi.

"İLAHİYAT KOLEJİ'NDE ŞİKAYETLE İLGİLİ SÜREÇ YAVAŞLATILDI!"

KTOEÖS Başkanı Eylem, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne giden denetmenlerin, dün sadece üç öğretmenle görüştüklerini, ancak şu ana kadar şikâyet dilekçesine imza koyan öğretmenlerle görüşülmediğini söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, iddiaları araştırmak için okula giden öğretmenlerin dün de sadece üç öğretmenle görüştüklerini ancak şu ana kadar, araştırmaya konu olan şikayet dilekçesine imza koyan 41 öğretmenden hiçbiri ile görüşülmediğini savundu. Eylem, denetmenlerin bugün okula gitmeyecekleri ve öğrencilerle de görüşülmeyeceğini öğrendiklerini belirtti. Eylem, tüm bunlar ışığında, sürecin yavaşlatılmış gibi görüldüğünü söyledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yeni aldığı bir duyuma göre, Girne’nin ardından Gazimağusa’da da imam hatip lisesinin açılacağını belirtti.

Yasalarımıza göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan onay alınmadan hiçbir okul açılamayacağını vurgulayan Eylem, Girne’de imam hatip lisesi yapılması konusunda verildiği iddia edilen arazinin ardından Gazimağusa’ya da özel bir imam hatip lisesi açılacağını duyduğunu belirtti.

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