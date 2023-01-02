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Lefkoşa, Girne ve Dikmen bölgelerinde elektrik kesintisi!

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KIB-TEK, elektrik şebekesinde yapılacak çalışma dolayısıyla Lefkoşa, Girne ve Dikmen bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Lefkoşa, Girne ve Dikmen bölgelerinde elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın şebekede yapılacak çalışmadan dolayı 09.00 ile 16.00 arasında Lefkoşa, Girne ve Dikmen civarındaki bazı köylere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK’ten yapaılan açıklamaya göre elektrik verilemeyecek bölgeler şunlar:

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi.”

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