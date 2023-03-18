Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…

Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de dün akşam saatlerinde üç trafik kazası meydana geldi.

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da saat 19.00 sularında Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ndeki kazada 21 yaşındaki bir yaya yaralandı.

Hüseyin Eryaman (E-43), PH 514 plakalı salon aracıyla güney istikametine seyrettiği sırada Jetgaz önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Sadiye Eflan Akça’ya (K-21) çarptı.

Kazada yaralanan yaya Sadiye Eflan Akça, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

-Girne’deki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne’deki kaza saat 20.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi’nde oldu.

Sürücü Hüsame Demir (K-27), RT 527 plakalı salon araçla batıya doğru seyrettiği sırada dikkatsizce yolun güneyindeki isimsiz yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Mücahit Subaşı (E-26) yönetimindeki RS 756 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mücahit Subaşı, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

-Hamitköy’deki kaza

Öte yandan Hamitköy’de dün saat 18.00 sıralarında Hacı Ali Sokak’ta 104 miligram alkollü olduğu belirlenen sürücü kazaya yol açtı.

Polis bültenine göre, Tahir Çelik (E-49) adlı sürücü 104 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki KM 116 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, o sırada karşıdan gelen Leonard Chukwuemeka Agams (E-36) yönetimindeki ME 401 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan olmadı.

Polisin her üç kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.