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Lefkoşa - Girne yolu bıktırdı!..

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KKTC’nin en işlek Anayollarından bir tanesi konumundaki Lefkoşa – Girne yolundaki trafik keşmekeşi vatandaşı bıktırdı.
Lefkoşa - Girne yolu bıktırdı!..

Taner ULUTAŞ

Yol tamiratı nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu Lefkoşa – Girne Anayolunun asfalt dökülen ve bir süreliğine gidiş ve gelişlere kapatılan yolun, bazı kendini bilmez sürücüler tarafından kullanılması, kazalara neden oluyor.

Asfalt dökülen ancak tam bitirilmediği için kullanılması sakıncalı görülen yolu kullanan, bazı sorumsuz kişilerin bu yolda kaza yaptıkları gözlemlendi.

Eğitim eski Bakanı Özdemir Berova, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "2 aydan fazla bir süredir 4-5 kişi ile 4.5 km. Girne-Lefkoşa yol tamiratı devam ediyor. Şu anda Lefkoşa yönünde dur, kalk, dur şeklinde bir trafik akışı var. En az üç araba yol kenarında hararet yapmış şekilde duruyor. Ve tüm bunlar doğal ve 40 dakika sonra boğaz piknik alanındayız" ifadesinde bulunarak, yolun uzun süre devam eden bu durumuna tepki gösterdi.

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