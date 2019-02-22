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Lefkoşa Girne yolunda 2. trafik kazası korkuttu!

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Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğleden sonra su birikintisi sonucu iki trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa Girne yolunda 2. trafik kazası korkuttu!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre birinci kaza, bugün, saat 16:10 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde, Emine Yarımsakallı (K-29), yönetimindeki PM 874 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikitisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp beton sete çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Emine Yarımsakallı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

İkinci trafik kazası da yien, Lefkoşa – Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde bugün, saat 17:00 sıralarında, Kirill IVANOV (E-22), yönetimindeki NH 419 plakalı araç ile Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikitisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce sola kaydığı sırada o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete seyreden Hasan Yalçın (E-43), yönetimindeki PU 862 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolun solundan çıkarak durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan PU 862 plakalı araç sürücüsü Hasan Yalçın ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sait Yazıcı (E-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, her iki kaza da aynı noktada meydana geldi.

Araçların su birikintisi içine süratli girmeleri sonucu direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri neticesinde oluştu.

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