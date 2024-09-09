Lefkoşa-Girne Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

08 Eylül 2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 11-12. kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi. 30 yaşındaki Veli Burak Demir, 219 miligram alkollü içki etkisi altında, yönetimindeki JL 357 plakalı araçla Girne istikametine seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve banket içerisinde park halinde bulunan TLL 281 plakalı taksi aracının arka kısmına çarptı.
Kazanın sonucunda yaralanan olmadı. Alkollü araç sürücüsü Veli Burak Demir tutuklanmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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